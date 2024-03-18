Женщине, взорвавшей петарду в пермском ДК, мошенники обещали простить долги за ЖКХ

Женщине, взорвавшей петарду в ДК Солдатова, мошенники обещали простить долги, сообщает "Ъ-Прикамье".

Первый заместитель министра МВД России Александр Горовой на заседании Центризбиркома озвучил мотивы пенсионерки, взорвавшей петарду в туалете ДК Солдатова. Устроить взрыв женщину заставили мошенники, пообещав ей простить долги по ЖКХ. Свои действия она транслировала через телефон.

Напомним, 17 марта в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Иных пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.