В Екатеринбурге Путина поддержали меньше, чем в среднем по России

В Екатеринбурге поддержка Владимира Путина на выборах президента России-2024 оказалась ниже, чем в среднем по стране.

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На прошедших накануне выборах в столице Урала Путин набрал, по предварительным данным, 76,25% голосов. В России же действующего президента поддержали 87,65%.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, в городе проголосовало более 772 тысяч человек, общая явка составила 66,13% (голосование на участках и в ДЭГ).

"Такой уровень явки - исторический рекорд для Екатеринбурга. На выборы президента России в 2018 году пришли около 60% от числа зарегистрированных избирателей в Екатеринбурге. На тот момент это также было высшим показателем для уральской столицы", - отметили в мэрии.

В целом по Свердловской области результат Путина, по предварительным данным избиркома региона, составил 82,10%. На втором месте оказался Вячеслав Даванков с 7,31%, на третьем - Николай Харитонов с 4,32%. Последнее место занял Леонид Слуцкий, сумевший набрать 3,91%. Общая явка избирателей на Среднем Урале составила 71,03%.

Накануне.RU уже рассказывало, как в Свердловской области решили обеспечить явку на выборы президента за счет щедрых подарков викторины "Опорный край". Однако организаторы викторины столкнулись со сложностями, также в разгар ее проведения активизировались мошенники.