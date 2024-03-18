Рахмон поздравил Путина с результатами выборов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах.

"Результаты голосования являются еще одним ярким доказательством вашего высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом вашего государственного курса, направленного на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны и укрепление ее международных позиций", - приводит РИА Новости поздравительную телеграмму Рахмона.

По предварительным данным, действующий глава государства побеждает на выборах президента России с результатом 87,68% голосов.