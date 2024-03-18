На Камчатке сошла лавина, пропали двое туристов

На Камчатке в районе перевала Красноармейского сошла лавина, снегом накрыла группу туристов из 11 человек. По предварительным данным, два человека не смогли выбраться из-под снега, сейчас в зону бедствия направляются спасатели.

В региональном управлении МЧС сообщили, что туристическая группа была зарегистрирована. Люди шли по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина.

О ситуации туристы сообщили по спутниковому телефону.