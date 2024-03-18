Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 по командному пункту ВСУ
Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.
Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными.
После уничтожения целей Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.
12 марта российские войска уничтожили в Красногоровке в ДНР командный пункт ВСУ. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, там находились высокопоставленные украинские офицеры.