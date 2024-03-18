"Автомобилист" победил СКА в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" начал с победы серию 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА. Встреча состоялась накануне в Санкт-Петербурге и завершилась победой уральцев со счетом 2:3.

В составе гостей шайбы забросили Семен Кизимов, Алексей Макеев и Денис Баранцев. Петербуржцы ответили точными бросками Марата Хайруллина и Сергея Сапего.

Следующая игра в серии до четырех побед состоится завтра, 19 марта, на площадке СКА. Затем команды проведут два матча в Екатеринбурге. Эти встречи состоятся 21 и 23 марта.

Напомним, ранее главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг называл "Автомобилист" крайне серьезным соперником.