Володин: победа Путина – победа россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что победа президента Владимира Путина на выборах – победа всех граждан нашей страны. Политик полагает, что результат на выборах превзошел ожидания, и он – ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее.

"Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан", - написал Володин в своем telegram-канале.

По предварительным данным, действующий глава государства побеждает на выборах президента России с результатом 87,68% голосов. В Херсонской области и ЛНР, где уже обработали все протоколы, Путин победил с результатом 88,12% голосов и 94,12% голосов, соответственно.