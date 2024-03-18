Российские производители пива объявили о росте цен

В России крупные производители пива намерены повысить отпускные цены на свою продукцию.

Об этом они уведомили торговые сети. Ожидается подорожание на 8–15%. Ритейлеры проверяют обоснованность такого роста и обещают повышать цены постепенно. Как сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, это не первое уведомление, которое получили ритейлеры за последние полгода.

Как ожидается, повышение произойдет 1 апреля. Как заявил директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз, повышение отпускных цен производителей является естественным. По его словам, стоимость увеличивается ежегодно за счет инфляции, роста цен на сырье, логистических издержек и индексации зарплат.

Как считает промышленный эксперт Леонид Хазанов, повышение стоимости не превысит 10–17%. Поднимать цены выше пивоварам будет невыгодно, поскольку это спровоцирует падение покупательского спроса, сообщают "Известия".