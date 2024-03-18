В правительстве поддержали создание в торговых сетях "российской полки"

Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали проект закона о "российской полке".

Об этом следует из документов кабмина РФ. Против выступила Федеральная антимонопольная служба, так как новые правила могут подтолкнуть цены на товары.

В аппарате правительства готовы встать на сторону большинства. Законопроект могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Некоторые представители бизнеса считают, что есть и более эффективные меры поддержки отечественных производителей, сообщают "Известия".

С инициативой выступила депутат "Единой России" Татьяны Буцко. По ее словам, с 1 марта 2024 года торговые сети должны выделять специальное пространство для отечественных непродовольственных товаров. Например, это может быть бытовая химия или косметика, их рассматривают в первую очередь.