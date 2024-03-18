Российские банки пожаловались на сложности с запуском карты туриста

У банков в России есть трудности с запуском карты туриста, которая необходима, чтобы иностранцы могли удаленно открыть счет для оплаты в путешествиях по РФ несмотря на санкции.

Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков в адрес Центробанка. В документе сказано, что в законодательстве РФ понятие "иностранная финансовая организация" трактуется по-разному. Например, отличаются формулировки в законах о валютном контроле и о защите конкуренции. В итоге кредитные организации могут оказаться "крайними", если обнаружится, что они выдали карты людям, которые нежелательны на территории РФ, либо представляют угрозу для суверенитета и безопасности страны.

Как заявил член генсовета "Деловой России" Алексей Порошин, проблема при выдаче карт связана не только с подтверждением их идентификации. Основные препятствия — санкционное давление на оператора карт "Мир" и снятие средств через различные платежные инструменты и зачисление их в рублевый эквивалент.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что пока карта туриста работает в тестовом режиме. Ее окончательный запуск запланирован на конец 2024 года, сообщают "Известия".