18 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума весной может принять закон о криптовалюте

Госдума России в весеннюю сессию может принять закон о криптовалюте.

Как сообщил глава комитета по финансовому рынку Думы Анатолий Аксаков, в российское законодательство необходимо вводить понятие криптовалюты. Как ожидается, данный вопрос будет отрегулирован весной. На рассмотрение депутатов будет внесен и принят проект закона, нормы которого регламентирует выпуск, обращение криптовалют. Будет предусмотрена ответственность за незаконные действия с ними.

Аксаков не исключил, что рассмотрение и принятие законопроекта пройдет оперативно. В настоящее время обращение криптовалюты не регулируется законодательством, сообщают "Известия".

Ранее майнинг-ферма BitRiver из России обратилась в Минпромторг с предложением признать майнинг промышленной отраслью и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

Теги: Госдума, законопроекты, криптовалюта


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