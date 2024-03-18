Турпоток в Крым вырос в 1,5 раза за 10 лет нахождения полуострова в составе РФ

Туристический поток в Крым вырос более чем в 1,5 раза за десять лет нахождения полуострова в составе России.

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, в текущем году Крыму выделят субсидию на 142 млн руб. Средства пойдут на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, на проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов.

При этом он указал, что в настоящее время из-за логистических сложностей число туристов снизилось.

В регионе уже благоустроено более 400 пляжей, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, туристический поток в Крым в текущем году может увеличиться на 25-30% по отношению к 2023 году.