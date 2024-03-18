Путин: Военнослужащие НАТО уже на Украине

Российский президент Владимир Путин прокомментировал слова лидера Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск Запада на Украину.

Он заявил, что военнослужащие НАТО уже присутствуют там. По словам Путина, хотелось бы, чтобы Париж не усугублял российско-украинский конфликт, а способствовала мирному урегулированию.

"Мы ведь слышим и французскую речь там, и английскую. Ничего хорошего в этом нет — прежде всего для них. Потому что они погибают. И в большом количестве",— указал Путин на пресс-конференции.

Он отметил, что позиция Макрона заключается в том, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о словах президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что РФ является соперником его страны.

В начале марта Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.