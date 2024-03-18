18 Марта 2024
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Владимир Путин прокомментировал смерть Навального*

Президент России Владимир Путин высказался о смерти оппозиционера Алексея Навального.

"Это случается, ничего здесь не поделаешь. Такова жизнь", - сказал действующий глава государства.

Он указал, что была идея обменять политика на тех, кто находится на Западе. "Я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался, но это (смерть) случается, такова жизнь", - отметил Путин.

По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: Путин, Навальный


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