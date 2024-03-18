Путин поручил СКР обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 с пленными

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 24 января.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи со студентами — участниками спецоперации, которая состоялась 26 января.

В документе сказано, что соответствующий доклад должен быть представлен и обнародован до 1 июля. Ответственным назначен глава СКР Александр Бастрыкин.

Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot. Атакован самолет был военнослужащими ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате катастрофы Ил-76 погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа. Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76.