Даванков заявил, что ему приятно оказаться на втором месте по результатам ДЭГ

Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что ему приятно оказаться на втором месте по результатам дистанционного электронного голосования.

"Вот кто-то мне подбежал и шепнул на ушко, что у нас второе место в ДЭГ. Тоже приятно, но важно не само место, а какое количество людей поддержало и с нами останется после этой кампании", - указал он.

Согласно данным ЦИК России, Владислав Даванков занимает второе место по результатам дистанционного электронного голосования (федеральной платформы) без учета Калининградской области, набирая 6,28% (273 тыс. 271) голосов.