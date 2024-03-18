В ОП РФ заявили, что обеспечена абсолютная прозрачность выборов

На выборах президента России была обеспечена абсолютная прозрачность.

Как заявил сопредседатель координационного центра при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, наблюдатели зафиксировали лишь незначительные отклонения от "золотого стандарта". При этом голосованию не мешали провокации Запада, попытки испортить бюллетени и организовать поджоги. Как указал Григорьев, запугивание и теракты не сработали.

Всего поступило 494 сообщений о возможных отклонениях от стандарта, 333 не были подтверждены, пять – подтверждены и носят технический характер. В работе остаются еще 137 обращений, сообщает ТАСС.

Ранее действующему главе государства уже сообщили о первых итогах прошедших трехдневных выборов.