В Югре Путин победил на выборах с результатом 86,71% голосов при явке 87,13%

Избирком Югры подвел предварительные итоги голосования на выборах президента России, передает корреспондент Накануне.RU.

Итоговая явка составила 87,13%. По итогам обработки 100% бюллетеней, Путин выиграл с результатом 86,71%. За него проголосовали 860 тыс. 987 избирателей. Уверенную победу он одержал во всех 734 УИК.

На втором месте Николай Харитонов с результатом 5,56%. Его поддержали 55 тыс. 189 избирателей. Третье место у Леонида Слуцкого с результатом 4,43% или 44 тыс. 2 голоса избирателя.

Самый скромный процент поддержки у Владислава Даванкова - он составил 2,45%. Его поддержали 24 тыс. 289 человек.