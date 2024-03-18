В Прикамье Путин победил с результатом 84,65% голосов

В Пермском крае на выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом 84,65% голосов, сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме по итогам обработки 99% голосов.

На втором месте Николай Харитонов с результатом 4,96%, на третьем месте - Леонид Слуцкий - 4.79%, четвертое у Владислава Даванкова - 4,53%.

Голосование на всех 1786 избирательных участках Прикамья проходило три дня с 8.00 до 20.00 в штатном режиме. Помимо видеонаблюдения, в день голосования в комиссиях работало 10065 наблюдателей от Общественных палат Российской Федерации и Пермского края, кандидатов и политических партий, мониторинговые группы Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, а также международные наблюдатели из Австрии, Болгарии, Греции, Кении, Турции.