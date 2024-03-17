Путину доложили о первых итогах выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что действующему главе государства уже сообщили о первых итогах прошедших трехдневных выборов.

"Путину уже доложили о первых подсчетах голосов", - сообщает ТАСС.

По предварительным данным, действующий глава государства побеждает на выборах президента России с результатом 87,68% голосов. В Херсонской области и ЛНР, где уже обработали все протоколы, Путин победил с результатом 88,12% голосов и 94,12% голосов, соответственно.

Подсчет голосов продолжается.