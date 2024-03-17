ЦИК РФ: В Херсонской области Путин победил с результатом 88,12% голосов

В Херсонской области завершили подсчет голосов на выборах президента России Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам обработки 100% протоколов, действующий глава государства на выборах в Херсонской области набирает 88,12% голосов. По данным ЦИК РФ, на втором месте Николай Харитонов — у него 4,88%, на третьем месте Леонид Слуцкий — 4,60%. Четвертое место у Владислава Даванкова — 2,03%.

1,2% бюллетеней признаны недействительными.

Общая явка на выборах составила 74,22%.