Путин лидирует на выборах с 87,68% голосов
Президент России Владимир Путин побеждает на выборах президента России с результатом 87,68% голосов, передает корреспондент Накануне.RU.
Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 30% голосов. На втором месте кандидат Николай Харитонов - у него 3,95%. Немного отстает Владислав Даванков с результатом - 3,81%. Замыкает список - Леонид Слуцкий - 3,01%.
Общая явка на выборах составила 74,22%.
В 2018 году явка составила 67,54%, результат Путина был 76,69%.