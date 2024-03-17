Путин лидирует на выборах с 87,68% голосов

Президент России Владимир Путин побеждает на выборах президента России с результатом 87,68% голосов, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 30% голосов. На втором месте кандидат Николай Харитонов - у него 3,95%. Немного отстает Владислав Даванков с результатом - 3,81%. Замыкает список - Леонид Слуцкий - 3,01%.

Общая явка на выборах составила 74,22%.

В 2018 году явка составила 67,54%, результат Путина был 76,69%.