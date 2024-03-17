Почти 250 тысяч граждан России приняли участие в голосовании на выборах президента России за рубежом

249 806 российских граждан проголосовали на выборах президента России за рубежом с учетом досрочного и трехдневного голосования.

Такие данные привел председатель комиссии МИД по выборам, статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования - это Кипр, Таиланд, Южная Осетия - общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", - цитирует его ТАСС.