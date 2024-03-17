Избирком Прикамья: в момент взрыва петарды в ДК Солдатова голосование завершилось

В избирательной комиссии Пермского края прокомментировали инцидент с петардой, которую взорвала в туалете ДК имени Солдатова пенсионерка, передает корреспондент Накануне.RU.

В избиркоме сообщили, что в помещении ДК расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено. Сейчас УИКами в полном составе ведется подсчет голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял.

РБК-Пермь сообщает, что здание оцеплено. На месте сейчас находятся около 50 полицейских.

Напомним, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Иных пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

Отметим, что за час до закрытия участков в Пермском крае явка на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования составила 78,1% или 1 537 990 избирателей.