18 Марта 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

Избирком Прикамья: в момент взрыва петарды в ДК Солдатова голосование завершилось

В избирательной комиссии Пермского края прокомментировали инцидент с петардой, которую взорвала в туалете ДК имени Солдатова пенсионерка, передает корреспондент Накануне.RU.

В избиркоме сообщили, что в помещении ДК расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено. Сейчас УИКами в полном составе ведется подсчет голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял.

РБК-Пермь сообщает, что здание оцеплено. На месте сейчас находятся около 50 полицейских.

Напомним, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Иных пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

Отметим, что за час до закрытия участков в Пермском крае явка на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования составила 78,1% или 1 537 990 избирателей.

Теги: выборы, взрыв петарды, ДК Солдатова, избирком, голосование, президент


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Ранее 17.03.2024 18:39 Мск В Перми на избирательном участке произошел взрыв. Устроившей его пенсионерке "оторвало руку"

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