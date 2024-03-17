17 Марта 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми на избирательном участке произошел взрыв. Устроившей его пенсионерке "оторвало руку"

В здании избирательного участка в Перми в ДК Солдатова на Комсомольском проспекте произошел взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным канала, 64-летняя женщина пронесла на участок большую петарду и подорвала ее в туалете. По предварительной информации, ей якобы оторвало руку. Из здания были эвакуированы 50 человек.

По словам очевидцев, перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону. По предварительной версии она могла общаться с мошенниками. Женщина пришла в ДК с пакетом, была осмотрена охранником, который не увидел ничего запрещенного.

Как именно женщина пронесла петарду пока выясняется. Сейчас она госпитализирована в ЦРБ.

Любопытно, что в краевом избиркоме, сообщая о завершении голосования заявили, что "провокаций не зафиксировано". Прокомментировать этот инцидент в избирательной комиссии отказались, сообщив корреспонденту Накануне.RU, чтобы за комментарием обращались в правоохранительные органы.

Инцидент прокомментировали в министерстве территориальной безопасности Прикамья

"Сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Иных пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в сообщении.

Отметим, что за час до закрытия участков в Пермском крае явка на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования составила 78,1% или 1 537 990 избирателей.

Теги: взрыв, петарда, выборы, голосование


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