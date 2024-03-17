Пермский край побил рекорд по явке: участие в голосовании приняли 78,1% избирателей

В Пермском крае явка на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования составила 78,1% или 1 537 990 избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Это данные на 19.00 третьего дня голосования. В избиркоме сообщили, что это последние промежуточные данные по явке избирателей. Точные данные будут известны только по итогам подсчета бюллетеней.

Средняя явка по Перми с ДЭГ – 75,7% или 591 302 избиратель. Явка избирателей на ДЭГ в Пермском крае составляет порядка 93%.

"Жалоб на ход голосования в избирательные комиссии не поступало. Сообщений о нарушениях в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием, к Уполномоченному по правам голосования не поступало. Провокаций на избирательных участках не зафиксировано", - говорится в сообщении избиркома.

Отметим, что Пермский край побил рекорд. На прошлые президентские выборы, которые состоялись в 2018 году из почти 2 млн избирателей на избирательные участки в Прикамье пришли 1 млн 300 тыс. человек. Явка тогда составила 66%, значительно превысив показатели предыдущей президентской кампании, когда явка была 55%.

5,5 тысяч человек проголосовали досрочно. 18 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.