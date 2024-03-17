Ямал стал лидером по явке среди регионов "тюменской матрешки"

В регионах "тюменской матрешки" завершился третий день голосования на выборах президента России, передает корреспондент Накануне.RU.

Лидером среди регионов "тюменской матрешки" по явке пока является Ямало-Ненецкий автономный округ. Третий день голосования завершился с результатом 92,50% сообщает окружной избирком. Отметим, что по стране явка составила 71,48%.

В Тюменской области и Югре итоговую явку еще не опубликовали. По данным на 18.00 в Тюменской области участки голосования в Тюменской области посетили 977 076 человек. На участках более чем половины территорий проголосовали более 90% избирателей. В лидерах по области Омутинский район, где явка составила 98,52%.

Общая явка на 18.00, по данным областного избиркома составила 82,77%.

В Югре по состоянию на 18.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 955 485 человек, что составляет 84,51 % от общего количества избирателей.

Сейчас избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.