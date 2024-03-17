В Академическом районе сожгли чучело зимы: сотни горожан отметили Масленицу

Жители Академического района проводили зиму. Праздник Масленицы прошел в это воскресенье сразу на нескольких площадках: рыболовный комплекс "Мичуринские пруды", у школы №181 по ул. Краснолесья, 22, на бульваре Евгения Боткина у школы №123 по адресу ул. Академика Парина, 6. Но самые масштабные гуляния состоялись в Преображенском парке. Здесь собралось несколько сотен жителей района. О том, как жители Академического встретили Масленицу - в фоторепортаже Накануне.RU.

На праздник пришло много людей. В самом эпицентре, у сцены, расположившейся на площадке по проспекту Академика Сахарова, 45, просто яблоку негде было упасть. Гостей встречали скоморохи на ходулях. Они с удовольствием фотографировались со всеми желающими.

Невозможно представить Масленицу без катания на лошадях. В небольшом отдалении от толпы можно было встретить как маленьких пони, так и упряжки лошадей. Кроме того, прокатиться с ветерком можно было на надувном банане.

На сцене для зрителей выступали творческие коллективы. Например, учкстники вокальной студии "Академ Voices" исполнили песни "Любите девушки", "Хмуриться не надо, Лада". А приглашенный силач показывал различные трюки: поднимал тяжести, гнул металлические предметы, надул, точно воздушный шарик, резиновую грелку.

Самыми главными гостями праздника, конечно же, стали дети. Для них было организовано множество народных конкурсов - ребята боролись подушками на бревне, бросали валенки, перетягивали канат, на скорость прыгали вдвоем в одних штанах, носили воду в коромыслах.





Также дети могли проверить свою меткость в стрельбе из лука и метании в ведро деревянных ложек.

Еще одним ярким моментом праздника стал танцевальный баттл, который устроили для детей скоморохи Фома и Ерема. Детей разделили на две команды и они под музыку исполняли различные движения: "кто кого перетанцует".

Взрослым тоже пришлось подключиться.

Победила, по традиции, дружба. Участники баттла отпраздновали победу сладкими призами.

Кроме того, для детей организовали мастер-классы по изготовлению кукол, росписи ложек, птичек и матрешек. Были на масленице и головоломки, и розыгрыши различных призов, а также угощения блинами.

Кульминацией праздника стало фаер-шоу со сжиганием чучела зимы.

Чучело сожгли из огнемета. Завершением праздника стал салют из красок.

Отметим, что мероприятия для детей и взрослых прошли при поддержке администрации Академического района, фонда содействия развитию Ленинского и Академического районов "Добрососедство", УК "Академический" и компании-застройщика "РСГ-Академическое".