Явка на президентских выборах в ЛДНР Запорожской и Херсонской областях превысила 80%

Явка на избирательных участках в Луганской и Донецкой Республиках, а также в Херсонской и Луганской областях превысила 80%.

Самый высокий показатель продемонстрировала ДНР - только к 12.00 по мск явка составила 88,17%. Об этом ранее заявил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. При этом избирательные участки закрылись в 15.00 в целях безопасности.

Не стала отставать и ЛНР с 87,02% явки к 15.00. Об этом сообщает ЦИК РФ. Следующая на очереди Запорожская область и ее 85,02% явки к 15.00, о чем во время брифинга журналистам и рассказала глава местного избиркома Галина Катющенко. По ее словам, в селах избирательные пункты уже закрыты, однако в крупных городах будут работать до 16.00.

В Херсонской области также хорошие показатели - к 15.00 явка на выборах составила чуть более 82%. Об этом журналистам рассказала председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

По последним данным ЦИК, явка на выборах президента в России превысила 70%. Напомним, сегодня заключительный день президентских выборов в РФ. Проголосовать можно как дистанционно, так и на избирательном участке до 20.00.