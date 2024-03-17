Пермский край перешагнул показатели прошлых выборов с явкой в 71%

Пермский край побил рекорд прошлых лет по количеству избирателей на выборах президента РФ. Об этом сообщает краевой избирком, отмечая явку в 71,2% или 1 млн 401 тыс. 936 избирателей.

"В Пермском крае к этому часу уже побит рекорд явки избирателей региона в современной истории выборов. Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году - тогда он составил 66,5%. Средняя явка по Перми с ДЭГ – 68,9% или 538 143 избирателя", - говорится в сообщении.

При этом, явка по ДЭГ уже превысила 92%. Жалоб на проведение голосования или сообщений о каких-либо нарушениях не поступало.