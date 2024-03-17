Явка Восточного военного и Тихоокеанского флотов на выборы президента превысили 99%

Личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах Президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-службе Минобороны РФ.

"Явка военнослужащих и гражданского персонала Восточного военного округа и Тихоокеанского флота составила более 99%", – говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным ЦИК, совокупная явка по участкам и на дистанционном электронном голосовании в России составила 61,37%: 60,04% – на избирательных участках и 91, 25% – от включенных в список ДЭГ