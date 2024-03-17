В Белгороде отменили ракетную тревогу. Сбиты семь беспилотников

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Помимо этого, в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.