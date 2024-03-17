В Астрахани прошла "Масленица - 2024"

Фольклорно-этнографический праздник «Масленица-2024» организовали в центре народной культуры «Дом дружбы» в Астрахани. Почетным гостем стал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона обратился к астраханцам: «Сегодня мы отмечаем Прощённое воскресенье, завтра начинается великий пост. У мусульман сейчас идёт священный месяц Рамадан. Для всех нас - это особый период жизни. Я желаю каждому дому мира, благополучия и процветания».

На сцене для астраханцев выступили местные творческие коллективы.

Для детей и взрослых организовали различные мастер-классы, игры и хороводы.

Также все желающие могли попробовать блины.