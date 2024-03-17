Викторина спасла положение? Средний Урал побил прошлогодний рекорд по явке на президентских выборах

Свердловская область побила свой собственный рекорд по явке на президентские выборы. Последние данные сообщает региональный избирком.

На 15.00 общая явка жителей Среднего Урала с учетом ДЭГ составила 65,24% от числа избирателей в регионе, и 93,25% по ДЭГ (от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование). Только в Екатеринбурге проголосовало 58,64% от всех избирателей. При этом, в 2018 году на прошлых выборах президента, Средний Урал показал явное отставание от других регионов с явкой в 62,35%, что было уже на 127,6 тыс. человек больше, чем в 2012 году. 2004 год показал себя слабее всех - всего 56,78%, 2000 год - 62,04%. Лучшим до 2024 года был 1996, когда явка составила рекордные 64%.

В чем причина столь резкого скачка наверняка сказать нельзя. Но стоит отметить, что многие после голосования сразу берут бланк для участия в викторине, при победе в которой уральцам обещают 45 однокомнатных квартир и студий в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов. Организаторы утверждают, что викторина ни коим образом не относится к выборам, однако пункты участия зачастую располагаются в том же здании, где и избирательный участок. Акция также проходит в дни выборов - 15-17 марта, захватывая еще и понедельник (18 марта).

При этом, условия участия максимально просты - для победы не нужно правильно отвечать на вопросы или делать это на избирательном участке. Организаторы даже опубликовали вопросы и варианты ответов к ним за несколько дней до старта. Главное проголосовать, а после подойти к волонтерам, которые выдадут медаль за участие, бланк с 4 из 22 имеющихся вопросами и карточку с кодом для регистрации. При посещении напрямую волонтеров, граждан сначала отправляют к избирательным участкам.

Вероятно, именно возможность выиграть ценные призы сделала свердловчан более активными. Об этом можно судить по сбоям в отправке СМС и в работе сайта организаторов "Опорного края" в первые же часы выборов 15 марта. В прошлый раз, напомним, избирателям в качестве сувенира предлагали кружки, что, естественно, не сравнится со смартфоном или квартирой.

Как говорится на сайте Оргкомитета, викторина всего лишь приурочена к 90-летию региона "Опорный край". Однако по данным СМИ, Кремль поставил задачу перед регионами обеспечить явку не менее 70%. Тогда призы своим избирателям решили вручать и в других регионах, однако на фоне путевок, сертификатов, билетов в парк развлечений и техники, самым заинтересованным в притоке избирателей стала именно Свердловская область.

Заинтересованных стало довольно много. По данным областного избиркома, только за первые два дня голосования больше половины свердловчан сходили на выборы - явка составила 56,12%. Рекорд же был побит уже к середине третьего – заключительного дня. Об окончательных цифрах можно будет судить только после 20.00, когда президентские выборы официально подойдут к концу.