17 Марта 2024
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Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Викторина спасла положение? Средний Урал побил прошлогодний рекорд по явке на президентских выборах

Свердловская область побила свой собственный рекорд по явке на президентские выборы. Последние данные сообщает региональный избирком.
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На 15.00 общая явка жителей Среднего Урала с учетом ДЭГ составила 65,24% от числа избирателей в регионе, и 93,25% по ДЭГ (от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование). Только в Екатеринбурге проголосовало 58,64% от всех избирателей. При этом, в 2018 году на прошлых выборах президента, Средний Урал показал явное отставание от других регионов с явкой в 62,35%, что было уже на 127,6 тыс. человек больше, чем в 2012 году. 2004 год показал себя слабее всех - всего 56,78%, 2000 год - 62,04%. Лучшим до 2024 года был 1996, когда явка составила рекордные 64%.

В чем причина столь резкого скачка наверняка сказать нельзя. Но стоит отметить, что многие после голосования сразу берут бланк для участия в викторине, при победе в которой уральцам обещают 45 однокомнатных квартир и студий в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов. Организаторы утверждают, что викторина ни коим образом не относится к выборам, однако пункты участия зачастую располагаются в том же здании, где и избирательный участок. Акция также проходит в дни выборов - 15-17 марта, захватывая еще и понедельник (18 марта).

Викторина для жителей Свердловской области на выборах президента России-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

При этом, условия участия максимально просты - для победы не нужно правильно отвечать на вопросы или делать это на избирательном участке. Организаторы даже опубликовали вопросы и варианты ответов к ним за несколько дней до старта. Главное проголосовать, а после подойти к волонтерам, которые выдадут медаль за участие, бланк с 4 из 22 имеющихся вопросами и карточку с кодом для регистрации. При посещении напрямую волонтеров, граждан сначала отправляют к избирательным участкам.

Вероятно, именно возможность выиграть ценные призы сделала свердловчан более активными. Об этом можно судить по сбоям в отправке СМС и в работе сайта организаторов "Опорного края" в первые же часы выборов 15 марта. В прошлый раз, напомним, избирателям в качестве сувенира предлагали кружки, что, естественно, не сравнится со смартфоном или квартирой.

Квартира-приз за победу в викторине Опорный Край в Свердловской области(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала правительства Свердловской области / t.me/miduralofficial

Как говорится на сайте Оргкомитета, викторина всего лишь приурочена к 90-летию региона "Опорный край". Однако по данным СМИ, Кремль поставил задачу перед регионами обеспечить явку не менее 70%. Тогда призы своим избирателям решили вручать и в других регионах, однако на фоне путевок, сертификатов, билетов в парк развлечений и техники, самым заинтересованным в притоке избирателей стала именно Свердловская область.

Заинтересованных стало довольно много. По данным областного избиркома, только за первые два дня голосования больше половины свердловчан сходили на выборы - явка составила 56,12%. Рекорд же был побит уже к середине третьего – заключительного дня. Об окончательных цифрах можно будет судить только после 20.00, когда президентские выборы официально подойдут к концу.

Теги: выборы, президент, викторина, рекорд, явка


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