Ракетная опасность. Жителей Белгорода просят укрыться в безопасном месте

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков просит граждан укрыться в безопасном месте.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера при обстреле Белгородской области погибли двое гражданских. Несмотря на то, что часть снарядов, запущенных утром 16 марта по региону с территории Украины, удалось сбить, некоторые все же попали по городу и привели к жертвам. Сегодня утром также была пресечена попытка атаки со стороны ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, над регионом сбили 12 реактивных снарядов. В результате обстрела погибла 16-летняя девушка.

Также сегодня Спецназ Росгвардии обнаружил РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области.