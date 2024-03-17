Виталий Хоценко в Центре общественного наблюдения за выборами Президента пообщался с представителями иностранными делегаций

Губернатор Омской области пообщался с независимыми и международными наблюдателями и экспертами, подтверждающими отсутствие нарушений в ходе избирательного процесса в регионе.

В Центре общественного наблюдения за выборами Президента РФ в Омской области располагаются экспертные площадки, колл-центр для приема обращений, а также группа мониторинга, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Виталий Хоценко зашёл в колл-центр, сотрудники которого все три дня с 8.00 до 20.00 через определённый интервал времени принимают на единый номер горячей линии звонки избирателей и отчёты от общественных наблюдателей об обстановке на каждом участке для голосования. Сотрудниками колл-центра выступают волонтёры из числа студотрядовцев.

Международные наблюдатели из стран СНГ в беседе с Виталием Хоценко отметили, что работали и в районах области, и в Омске. Уровень технической оснащённости участков и организация избирательного процесса у них вопросов не вызывает.

"На сегодняшний день избирательный процесс соответствует всем требованиям. Общались с людьми, настроение у них положительное. Отметили, что на всех избирательных участках присутствуют наблюдатели от политических партий и от Общественной палаты, доверенные лица кандидатов", - оценили ситуацию международные эксперты.

Председатель общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ Лидия Герасимова показала Губернатору Виталию Хоценко видеостену, которая транслирует изображение одновременно с 614 избирательных участков. Члены Общественной палаты региона ведут онлайн-наблюдение за их работой. Здесь же аккредитованы представители политических партий. В случае поступления информации о возможных нарушениях, у общественников есть возможность найти момент на записи с точностью до секунды. Таких ситуаций пока не возникало.

Камеры охватывают зоны рабочих мест членов избирательных комиссий, ящики для голосования, места хранения сейф-пакетов, выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Картинки сменяются с определенной периодичностью.

Здесь же можно будет просмотреть данные с видеорегистраторов, которые установлены на остальных избирательных участках. В случае, если есть какие-то сомнения или спорные моменты, общественные наблюдатели смогут оперативно найти нужный момент и просмотреть повторно.

Виталий Хоценко также посетил площадку группы мониторинга. Электоральные эксперты и юристы отслеживают активность избирателей в каждой точке Омской области.

"Пообщался с независимыми наблюдателями, столичным экспертом, представителями иностранной делегацией, присутствующими у нас в качестве международных наблюдателей. Говорят, что никаких замечаний не зафиксировано. Никаких проблемных сигналов не видят и представители политических партий. У нас действует по сути четыре уровня наблюдателей. В целом, считаю, всё у нас хорошо, и явка избирателей неплохая", - отметил Виталий Хоценко.

Председатель общественной палаты Омской области Лидия Герасимова отметила, что самое главное удалось обеспечить качественное общественное наблюдение. Этому предшествовал большой напряжённый процесс подготовки. Общественный штаб по наблюдению за выборами Президента РФ с этой трудоёмкой работой справился, а подготовка самих наблюдателей получила заслуженную высокую оценку: 99,2% верифицированных наблюдателей.

Важно и то, что среди общественных наблюдателей стало гораздо больше молодёжи, проявляющей интерес к участию в мониторинге хода голосования на избирательных участках. И теперь более 65% наблюдателей - в возрасте до 35 лет.