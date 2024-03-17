Росгвардия нашла установку РСЗО для следующего обстрела Белгорода

Спецназ Росгвардии обнаружил РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Координаты установки уже переданы в Минобороны РФ, после чего указанная РСЗО получила критические повреждения и была выведена из строя с помощью ракетного вооружения России.

Расчет частично уничтожен и ранен.

Напомним, вчера при обстреле Белгородской области погибли двое гражданских. Несмотря на то, что часть снарядов, запущенных утром 16 марта по региону с территории Украины, удалось сбить, некоторые все же попали по городу и привели к жертвам. Сегодня утром также была пресечена попытка атаки со стороны ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, над регионом сбили 12 реактивных снарядов. В результате обстрела погибла 16-летняя девушка.