Явка на президентские выборы в ДНР превысила 88%

Явка голосующих за кандидата в президенты РФ на избирательных участках в ДНР составила 88,17% к 12.00 по мск. Об этом заявил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

"Предварительная явка на 12.00 составила 88,17%", - сказал Высоцкий.

По его словам, голосование в Республике продлится до 15.00 из соображений безопасности.

Напомним, по всей России выборы президента РФ длятся с 15 по 17 марта. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00 на избирательном пункте или дистанционно. Согласно последним данным ЦИК России, совокупная явка по участкам и на дистанционном электронном голосовании составляет 61,37%: 60,04% – на избирательных участках и 91, 25% – от включенных в список ДЭГ