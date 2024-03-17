Медали викторины "Опорный край" подарят всем детям Среднего Урала

Свердловских детей настолько заинтересовали памятные медали, которые выдают за участие в викторине "Опорный край", что ее организаторы решили сделать подарок всем детям региона. Для этого будет изготовлено еще 500 тыс. медалей дополнительно.

"Оргкомитет викторины "Опорный край" принял решение реализовать специальный проект, за участие в котором памятную медаль "90 лет Свердловской области – Опорный край державы" смогут получить все дети и подростки Свердловской области", – рассказали в Оргкомитете.

На следующей неделе организаторы собираются обратиться в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области с этой инициативой и обсудить варианты реализации проекта.