17 Марта 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Свыше 125 тысяч россиян проголосовали на выборах президента РФ за рубежом

Именно сегодня на большинстве избирательных участков за рубежом стартовало голосование на выборах президента России. У посольств 111 стран выстроились огромные очереди из желающих отдать голос за своего кандидата. Об этом в социальных сетях сообщает представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на 230 избирательных участках за рубежом к 10.00 по мск успело проголосовать 125 тыс. 428 россиян. Другие участки откроются немного позднее из-за разницы в часовых поясах.

"Но даже эти данные - ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования. Российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей", - пишет Захарова. 

Она также опубликовала несколько видео с очередями из Таиланда, Берлина, Сеула, Парижа и Минска.

Бодро началось голосование и в посольстве России в Китае. В первые минуты работы своим избирательным правом уже воспользовались десятки людей. В Нью-Дели за первые 4 часа работы также успело проголосовать около 300 россиян. В Иране количество проголосовавших перевалило за 100, десятки отдали свой голос в Азербайджане. Свою работу также начал избирательный участок №8050 на территории посольства России в Болгарии. Первой проголосовала посол Элеонора Митрофанова.

Теги: выборы, голосование, президент


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