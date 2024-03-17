Генконсула Великобритании в Екатеринбурге могут выслать из России за политические высказывания

Генерального консула Великобритании в Екатеринбурге Амира Котеча могут выслать из России за его политические высказывания. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы не прекратятся", - цитирует Захарову Telegram-канал "Соловьев".

Напомним, что ранее в социальных сетях Котеча рассуждал о принадлежности Донецка и Крыма России. Сейчас проводится проверка по подозрению генконсула в нарушении дружественных отношений с РФ.