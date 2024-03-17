На избирательных участках Екатеринбурга усилили охрану

На избирательных участках в Екатеринбурге в последний день выборов усилили меры безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает член УИК и главный редактор "Вечерних ведомостей" Владислав Постников.

По его словам, в предыдущие два дня на его участке в качестве охранников были курсанты, но уже сегодня на нем дежурят сотрудники полиции. Помимо этого, избирателей более тщательно досматривают, прося оставить на пункте досмотра все подозрительные вещи - даже зажигалки.

Напомним, что вчера в Кировском районе один из избирателей попытался залить краску в урну с бюллетенями. В результате его арестовали на 15 суток. То же наказание получила преподаватель УрФУ, которая пыталась пронести на участок бутылек с зеленкой. Она открыла его при входе в здание школы, что заметили охрана и сотрудники избирательной комиссии. В итоге женщину задержали, зеленка расплескалась в холле здания, но на бюллетени не попала.

Позднее в Госдуме пригрозили уголовной ответственностью по статьям о диверсиях и терактах тем, кто совершает поджоги избирательных участков.