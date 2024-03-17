Глава Екатеринбурга пообещал при победе в "Опорном крае" отдать приз на благотворительность

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал в случае выигрыша передать приз за участие в викторине "Опорный край" на благотворительность. Об этом он рассказал журналистам сегодня во время голосования за кандидата в президенты РФ.

Градоначальник признался, что в подобных играх ему никогда не везло, однако он все же решил принять участие в викторине. Среди призов организаторы обещают 45 квартир, автомобили, мотоциклы "Урал" и порядка 2000 тыс. смартфонов. В случае победы, Орлов пообещал отдать выигрыш на благотворительность, но если призом станет мотоцикл "Урал" - он сразу же отправится на помощь солдатам в зону СВО.

"Мы в зону боевых действий с волонтерским центром отправили десять мотоциклов "Урал". Если вдруг удача в викторине улыбнется, то мотоцикл "Урал" поедет в помощь нашим бойцам", - заявил градоначальник.