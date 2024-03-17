Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Московской областью

Сегодня утром в 10.15 по мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам РФ. Беспилотник заметили и сбили над Московской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин публиковал в своем Telegram-канале сообщения об отражении атаки беспилотника в городском округе Домодедово. До этого он также написал о четырех сбитых беспилотниках: двух в том же Домодедово, одном в Раменском и одном в Ступинском городских округах. все они, по его сведениям, летели на Москву. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.