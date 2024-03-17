В последний день выборов в Екатеринбурге выстраиваются очереди из избирателей

У избирательных участков в Екатеринбурге выстраиваются очереди из желающих проголосовать за кандидата в президенты РФ. Соответствующие фото и видео публикуют сразу несколько местных новостных каналов.

Утро последнего дня голосования было спокойным и, можно сказать, практически безлюдным. Явка на 10.00 по Свердловской области составляла 57,59% с учетом того, что предыдущий день выборов завершился на отметке в 56,12% от числа избирателей в регионе. Сейчас же - на 12.00 явка среди жителей Среднего Урала составляет 60,05%, а явка только по ДЭГ достигает почти 92%.

Особую активность заметили на участках в Кировском, Чкаловском и Академическом районах, а также в Солнечном и областном краеведческом музее, где люди буквально выстраиваются в метровые очереди.