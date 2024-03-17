17 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

При обстреле Белгородской области погиб 16-летний подросток

Сегодня утром при обстреле Белгорода погибла 16-летняя девушка. О трагедии сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна..." - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, он уже поговорил с отцом девушки на месте происшествия - тот находится в шоковом состоянии и также пострадал. С закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами тела и отравлением угарным газом мужчину доставили в городскую больницу №2. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также пострадало 2 частных дома, где произошли возгорания - оба пожара ликвидированы. Выбиты окна в нескольких квартирах 3 МКД и в 2 частных жилых домах. Также пострадал 1 хозсубъект и 8 автомобилей.

"В Белгородском районе разрушения выявлены в пгт Разумное - в двух частных домовладениях повреждена кровля от осколков, в поселке Дубовом в одном частном домовладении повреждена теплица. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается", - добавил Гладков.

Напомним, что вчера при обстреле также погибли двое гражданских. Несмотря на то, что часть снарядов, запущенных вчера утром по Белгородской области с территории Украины, удалось сбить, некоторые все же попали по городу и привели к жертвам. Сегодня утром также была пресечена попытка атаки со стороны ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, над регионом сбили 12 реактивных снарядов.

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