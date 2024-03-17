Российские военные сбили 12 снарядов ВСУ над Белгородской областью

Сегодня утром около 08.00 по мск над Белгородской областью была пресечена попытка атаки со стороны ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, над регионом сбили 12 реактивных снарядов.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО все снаряды были уничтожены в воздухе.

Напомним, накануне украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытки проникнуть на территорию Белгородской области со стороны села Поповка Сумской области Украины, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка в Белгородской области. Помимо этого, вчера при обстреле региона погибло двое гражданских.