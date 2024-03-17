Свердловские власти рассказали, что делать при ошибках в регистрации на викторину "Опорный край"

Сложности в участии в викторине "Опорный край" для свердловчан еще не закончились. В оргкомитете региона сообщили, что номер участника по какой-либо причине могут не учесть при отправке СМС. Но паниковать не стоит - решение есть.

Напомним, для участия в розыгрыше призов, среди которых квартиры в Екатеринбурге и Верхней Пышме, автомобили, мотоциклы Урал и смартфоны, участнику необходимо ответить на несколько вопросов и отправить код с выданной волонтерами карточки по СМС. Именно он гарантирует участие в викторине, однако уже в первые часы уральцы встретились с пустыми карточками и сбоями в отправке сообщений. Сегодня же Оргкомитет сообщил, что и при отправке СМС, код могут не учесть.

Жителей Свердловской области просят не расстраиваться - все номера, участвующие в викторине, будут опубликованы на сайте "Опорный край" уже 19 марта. Если же чей-то номер не был добавлен в базу, необходимо позвонить на многоканальный единый телефон викторины. Оператор в режиме реального времени внесет данные об участии.

Организаторы также напоминают, что при отправке номера по телефону, указанному на карточке с кодом, ответного СМС быть не должно. Для независимого выбора обладателей ценных подарков специалисты Уральского федерального университета используют суперкомпьютер. Он отберет уникальные номера участников, после чего каждому выбранному номеру в прямом эфире телеканала ОТВ случайным образом будет выбран подарок.

Викторина проходит 15, 16, 17 и 18 марта 2024 года. Для участия создано более 2 тысяч пунктов проведения, которые расположатся возле избирательных участков для выборов президента России. Итоги и имена победителей назовут 12 апреля.

Напомним, что акцией властей по привлечению избирателей на выборы воспользовались и мошенники, обещающие 2 тыс. рублей за фото персональных данных.