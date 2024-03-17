Глава штаба по наблюдению за выборами в Астраханской области: С утра воскресенья наблюдается высокая активность избирателей

Руководитель общественного центра по наблюдению за выборами Президента в Астраханской области Максим Терский рассказал местным СМИ, что за два дня в Астраханской области не было зафиксировано каких-либо нарушений и жалоб: «В прошедшие два дня астраханцы активно приходили на избирательные участки. Наблюдается высокая активность и сегодня с утра».

По словам руководителя штаба, наблюдатели работают с 8:00 до 20:00 как на участках, так и в центре общественного наблюдения. Юридическая группа по случаю готова разобрать любую ситуацию. Есть мобильная группа на случай провокаций, которая также готова выехать на избирательный участок. Работает и наблюдательная группа, отслеживающая сообщения о нарушениях в интернете и любые жалобы, касающиеся выборов.

«Наблюдатели будут работать и во время подсчета голосов, чтобы все было по закону, чтобы ни один бюллетень не ушел в сторону», - подчеркнул Максим Терский.