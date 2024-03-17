В небе над Екатеринбургом заметили дирижабль

Сегодня с самого утра в небе над Екатеринбургом можно заметить белый дирижабль. Горожан поспешили успокоить - это система ОКО, которая позволяет отслеживать и анализировать ситуацию на улицах с высоты птичьего полета.

Как сообщает близкий к мэрии Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", что таким образом за городом следят правоохранительные органы.

"Она была закуплена чуть ли не в середине нулевых, потом усовершенствована. Очень хорошее разрешение оптики позволяет разглядеть лица, так что улыбайтесь, глядя наверх", - говорится в сообщении.